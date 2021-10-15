大里瑞城國小前，新增一座塑膠積木造型的公車候車亭，放大版的積木造型，搭配繽紛的色彩，非常的搶眼，已成為民眾打卡新景點。（黃國峰攝）

台中市議員林碧秀（中）指出，在經與瑞城里長蔡昭奮（右2）、瑞城國小校長邱家麟（左2）及等地方鄉親討論後，建議打造一個有童趣的積木公車候車亭。（林碧秀提供／黃國峰台中傳真）

大里瑞城國小前，出現一座「大樂高」積木公車候車亭，放大版的積木造型，搭配繽紛的色彩，非常的搶眼，已成為民眾打卡新景點，小朋友們放學時，也總要來這坐一坐，順便等家長來接回家，都說很有趣。

大里瑞城國小附近，原本有座公車候車亭，不過因為腹地較小，公車停車時常造成會車困難，地方向台中市議員林碧秀反映遷移，經與台中市交通局及地方人士討論後，才將公車亭遷移至瑞城一街、瑞城國小前。

林碧秀表示，既然要重建，就要蓋一個特別的，經與瑞城里長蔡昭奮、瑞城國小校長邱家麟及等地方鄉親討論，考量既然在小學旁，就要以小朋友特性來思考，集思廣益下，建議打造一個有童趣的積木公車候車亭，也獲得公共運輸處認同。

林碧秀指出，經過專業的建築師設計，全市第一座積木造型候車亭完成，放大版的積木造型，讓整體充滿童趣，繽紛的色彩，更成目光的焦點，贏得小朋們的喜歡，更成民眾打卡新景點。

瑞城國小校長邱家麟指出，除積木造型外，還涵蓋五行的顏色，非常漂亮，小朋友等家長來接回家時，也有一個可坐、遮陽、擋雨的地方；另外外界擔心公車停靠時的交通，經過測量，公車停靠時間，剛好也避開了本校上學、放學時間。

瑞城里長蔡昭奮指出，瑞城一街這邊的成功商圈，人口流動較多，公車亭遷來這裡，對民眾也較便利，且用塑膠積木概念設計的候車亭，應該是全國獨一無二的公車亭，繽紛亮麗的色彩，非常吸睛。