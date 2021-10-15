星座運勢網站「星座上上簽」分析，雙魚座、水瓶座、天秤座的男人最遷就女友，只要能讓女友開心，避免一場爭吵，他就覺得一切都值得。

▍1.雙魚座

雙魚男的心思很細膩，非常重視女友的感受，另一半有什麼心事都逃不過他的觀察，因此往往會讓女生覺得非常貼心，想要什麼不用說出口，他們都能在第一時間察覺。雙魚男性格溫柔，不喜歡和另一半起衝突，他們很願意付出，如果和另一半有想法不同的地方，往往會選擇遷就對方，只要女友開心，他也會感覺很滿足。

▍2.水瓶座

許多女生覺得水瓶男交往起來很累，那是因為還沒找到和他和平共處的方法，如果能夠找到讓他覺得能接受的相處模式，就會發現他是一個寬容又大方的男朋友，不但非常寵愛女友，還很尊重對方。水瓶男很需要自己的時間和空間，如果在他想要獨處的時候不打擾，他們就會非常感激，而且更加珍惜這段感情，只要不是觸碰底線的事情，基本上都能遷就女友。

▍3.天秤座

天秤男本來脾氣就很好，在戀愛中對另一半更是傾盡寵愛和包容，他們本來就不喜歡吵架，也不會斤斤計較，如果對方是自己的女友更是會盡量順著對方的意思，只要能避免產生摩擦，他就覺得吃一點虧也值得。天秤男性格溫柔，如果女友生氣了，他就會想辦法哄對方開心，只要能讓感情穩定安寧，他就願意不斷的遷就另一半。