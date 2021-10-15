高雄城中城大樓火警引發社會關注，高雄市長陳其邁道歉並表示會負責，民眾黨立委蔡壁如質疑，市長不是路人，對於市區危樓不能只會傷春悲秋、感懷樓起樓塌，只有口頭道歉，台灣不會更好，民進黨在高雄市執政超過20年，到底做了什麼？高樓層大樓居然可以在公安未列管的情況下大量入住，主管單位就算有再多藉口，都是責無旁貸。

「不要以公安未列管作為公安怠惰的藉口」，蔡壁如指出，根據建築法第81條：直轄市、縣（市）（局）主管建築機關對傾頹或朽壞而有危害公共安全的建築物，應通知所有人或占有人停止使用，並限期命所有人拆除；逾期未拆者，得強制拆除，政府有保護人民身家、財產、性命安全的義務，不要拿公安未列管當做卸責的藉口。

蔡壁如說，類似城中城這類老舊半荒廢的住商大樓，不可諱言，住在舊城區、住在這類老舊又荒廢的大樓裡的，多是社會底層的弱勢民眾，他們買不起一坪動輒6、70萬元的屋子，只能蝸居在一間55萬元的老舊套房內、只能住在一個沒有被公安列管、消防設施嚴重欠缺的危樓內，這是整個社會的悲歌，是一個號稱民主進步的國家不應該有的悲歌。

蔡壁如以台北市為例，台北市目前執行集合住宅類公安申報制度，已屬強制申報範圍，集合住宅類建築物達16層以上，其公共區域應辦理公安申報；台北市更率先全國，於2013年起起將11層以上集合住宅類(H2類組)納入應辦理公安申報範圍。

針對1995年以前老舊公寓大廈社區，台北市現有機制是委託專業輔導機構結合危老推動師，免費協助老舊公寓社區、成立管理組織，並提供消防滅火、逃生避難設備的修繕補助。

蔡壁如提到，台北市將近4、50年的「蘭州斯文里整宅」，就是國內第一個公辦都更的成功案例，第二期已經有95％住戶同意都更，第三期今年9月完工、明年4月就可以入住，顯見幫助底層市民有個安身立命的所在，不是「能不能」，而是「願不願意」的問題。