高雄城中城大樓惡火奪46條人命。（香港中通社）

高雄城中城大樓惡火奪46條人命，不過，產、壽險統計截止於今下午四點為止，僅有6人有身故保險、9戶有投保火險，不僅投保率低，保額也偏低，一把大火燒出弱勢族群的悲歌；台灣人愛買保險舉世聞名，「保險滲透度」全世界排名第二，但商業保險轉嫁風險的機制，在這起意外事故中卻發揮不了什麼作用。

新光人壽今下午公布，目前已知城中城有3名保戶不幸身故，合計身故保險給付為91萬元，另查出有1名傷者為保戶，由於不少身故、受傷民眾為租戶，資料會持續比對中。

全球人壽下午也通報，有1名保戶在這場大火中不幸身故；若加計昨統計，有2名身故者為保險公司的保戶，預估理賠金額約110萬元，目前統計總計有身故保險金的身故者僅有6人。

壽險公司分析，這棟大樓不少為月租2、3000元的社會基層人士，加上老、殘等都屬於經濟弱勢，是投保率、保額偏低的主因。

新光人壽表示，第一時間成立緊急應變關懷小組，由高雄地區多組同仁與調查員啟動保戶緊急關懷服務，針對傷亡保戶，主動派員到府服務，由專人與受災保戶家屬聯繫，協助辦理理賠等相關服務申請；針對受傷與住院保戶分別發放1000元與5000元慰問金，加護病房保戶發放2.5萬元慰問金，不幸罹難的保戶則提供5萬元慰問金。

新壽也同步啟動快速理賠與各項保戶關懷服務措施，將提供受災保戶「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」、「保險單借款利息緩繳優惠」、「房屋貸款本金寬延優惠」及「主動協助理賠」等五項保戶關懷服務。