江宏傑、福原愛（小愛）7月宣布離婚共同簽字聲明，5年婚姻正式畫下句點，福原愛也將事業重心轉往大陸，成功在東奧復工，然而今年初她才在日本成立公司，如今不到1年時間卻被爆出疑似已經倒閉，合夥人也已經辭職，公司面臨巨大危機。

據日本《女性自身》報導，福原愛2月和認識20年的小學時期好友一起合夥創立「omusubi」公司，由對方擔任董事，然而這段期間福原愛因為不倫風波，原本零負評的形象一落千丈，日前好友就被爆早已於8月30日辭職，才短短半年時間，2人的合作就徹底破局。

事實上，先前就有日媒報導過，福原愛公司的登記地址原本在東京某大樓，現在卻改為她的住處地址，還有搬運工人到她的辦公室收拾東西，讓外界忍不住瘋猜公司的經營狀況，然而福原愛至今未對此做出任何回應。

日前迎來江宏傑與福原愛大女兒Aila醬的4歲生日，江宏傑特地在節目中為愛女做了蛋糕，還插上有Aila名字的蠟燭，讓女兒興奮地忍不住大喊：「爸爸我好愛你唷！」而福原愛方面，原本其友人透露，她會回台灣幫孩子慶生，然而最後卻沒有看到人，經紀公司華研也表示：「沒接到通知。」