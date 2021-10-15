美股領漲且美元回落，亞洲主要股匯市翻紅，台股展開大反攻，狂飆393點，外資回頭擴大買超，激勵新台幣重返升勢，盤中一度來到28元整數，終場收在28.027元兌1美元的逾一周新高，升值7.6分，為連續三個交易日漲勢，台北外匯經紀公司成交量10.19億美元。

新台幣同步收周線，本周由貶轉升，累計升值1.9分或0.07％，周線終結連二貶。外匯交易員表示，美國大型金融業財報亮眼，加上初領失業金人數跌破30萬人，且生產者物價指數（PPI）低於市場預期，激勵美股翻漲，主要指數全部大漲收紅，亞洲主要股市跟著衝，台股開高走高飆漲2.4％，一舉突破16700點至16781點，且國際美元偏弱整理，激勵新台幣升勢明顯，但由於進口商及外銀進場買匯，壓抑部份升幅。

外匯交易員指出，受到台股大漲吸引，外資也擴大買超新台幣278億元，午後並匯入資金，使得新台幣加速衝向28元大關，出口商也趕緊進場拋匯，進一步推高新台幣站上28元整數，但進口商也繼續買匯，最後暫守住28元價位。短線美股震盪後再啟動攻勢，跌深的台股若繼續跟漲，且外資加碼方向不變，則不排除新台幣可能重返27元價位。