高雄城中城大火害死46命，有重大嫌疑的黃姓女子當晚在1樓套房喝酒，疑似點燃檀香後將香灰丟入垃圾桶，此舉是否引發火勢待釐清；但黃女的黑歷史陸續曝光，她曾因車禍糾紛教唆2名青少年朝對方住家扔汽油彈，平時與女兒同住，會吸收中輟青少年到處鬧事，今年2月還與老翁起爭執，遭尖銳物刺傷腹部。

黃姓婦人2012年起和女兒一同吸收中輟青少年、從事暴力犯罪，甚至因為車禍糾紛，就教唆2名少年騎機車朝對方民宅丟汽油彈，之後她還帶著1名13歲少年到檳榔攤踢館砸店，甚至毆打店員；她與女兒在當地被稱作惡霸母女檔，當年警方就曾逮捕過這對母女及6名青少年，其中1名少年的家屬也提告略誘罪。

黃姓婦人在今年2月也在住家附近與1名71歲老翁發生口角爭執，當時她遭到對方拿地上尖銳物猛刺腹部，造成腹部、左肩鎖骨、背部4處傷口。（資料照）

鹽埕區城中城大火嫌疑人黃姓女子，遭人起底2012年曾教唆未成年管束少年丟汽油彈。（袁庭堯攝）

此外，黃姓婦人在今年2月也在住家附近與1名71歲老翁發生口角爭執，當時她遭到對方拿地上尖銳物猛刺腹部，造成腹部、左肩鎖骨、背部4處傷口，她之後自行走上救護車，據悉她平時也常待在住家附近涼亭廝混，當天酒後引發衝突，老翁目前依《殺人》罪嫌送辦。

黃姓女子在江湖上人稱「豆花阿姨」，前科累累，曾有多次恐嚇、妨害自由、傷害與強盜等前科，更一度被警局列為治平對象。