裕隆集團力挺新北市政府加碼推出專屬「新北加倍券」振興經濟方案，規劃消費抽獎活動，提供多項好康抽獎大禮包「加倍奉還」，提供超過新台幣300萬元的三輛暢銷車款，分別是Nissan X-TRAIL、KICKS 與 LUXGEN URX各一輛，作為新北市加碼振興活動最大抽獎獎品，以鼓勵民眾留在新北消費，帶動在地經濟成長動能。

新北市長侯友宜表示，感謝裕隆集團提供三輛暢銷好車共襄盛舉，裕隆集團由裕隆汽車總經理姚振祥代表，與市長共同揭開三部汽車大獎。裕隆集團期望以「加倍奉還」的超級好康，為在地商家創造更多消費力道，帶動在地庶民經濟成長，一起共創新北市成為經濟永續發展的宜居城市。

身為新北在地企業，裕隆集團長期支持新北市府政策與各項活動，在今年新北市疫情嚴峻之際，裕隆集團第一時間投入防疫緊急救助支援，協助新北市快速建立防疫交通能量，守護綠色通道。裕隆集團整合投入超過1500萬元資源，集結LUXGEN V7長照車輛車隊加入第一線防疫交通服務。

裕隆同時捐贈十部LUXGEN URX等車款以及500萬元防疫物資，支援防疫專車與抗疫車輛清潔消毒場站與轉運站快速設立，公私合力一起對抗疫情，保障第一線投入防疫運輸司機與車輛清消安全，護送解隔離的新北市民安心返家。

在這波疫情下，新北市的庶民經濟受到非常劇烈的衝擊，估計損失超過500億元；為振興庶民經濟，新北市邀請在地企業、商家、民眾共同參與加碼加倍券振興經濟方案，裕隆集團善盡企業社會責任，關心在地創生與庶民經濟發展，率先響應支持，由旗下裕隆日產汽車、裕隆建設、納智捷汽車提供，共計三輛暢銷車款。