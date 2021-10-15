92歲林耀川阿公到嘉義大學體驗一日大學生，領到學生證很開心。（廖素慧攝）

嘉義市社區阿公阿嬤到嘉大當一日大學生上課，開心學做園藝。（廖素慧攝）

嘉義市社區阿公阿嬤到嘉大當一日大學生後，穿學士服拍照。（廖素慧攝）

92歲阿公林耀川、92歲阿嬤陳磚等約40位長者，15日到國立嘉義大學體驗一日大學生活，圓大學夢，市長黃敏惠與嘉大校長艾群發給每人學生證，林阿公說，退休20多年來持續教日語、唱歌、看書，與「同學們」互動，保持活力。

林耀川說，他1948年台南師範學校畢業，相當於是高中學歷，退休20多年來，持續在福民社區免費教唱歌、日語，鼓勵「同輩們」多動腦，天天走路，保持身體及腦力都靈活，才不會快速衰退，這次能到嘉大當一日大學生，很棒、很有意義。

77歲蔡阿嬤早年家庭經濟不佳，無法繼續升學，念完小學就輟學了，非常期待這次上大學的體驗機會，還跟孫子們說「阿嬤要做大學生了，上學一天就能穿學士服拍照喔！」兒孫都替她加油。

黃敏惠表示，嘉義市是全台第一個「高齡友善示範城市」，今年更獲選為全台五星級「高齡友善城市」之一，市府首次攜手嘉義大學助銀髮族圓夢，在蘭潭校區辦理「一日大學生體驗」活動，40名長輩秀出不老活力，完成上大學的夢想。

艾群表示，嘉義大學是年輕人的追求知識的地方，難得有70、80歲的高齡學生，這次學校與市府合作開辦體驗活動，期待透過這次長青共學活動，讓青年學子更有同理心，友善長輩。

市府社會處表示，為彌補長輩早年未能升學之憾，將辦理3場次「一日大學生體驗」活動，每場次40位，共有120位長者參與，從64歲至92歲都有，內容有迎新、校園巡禮及特色導覽、主題式課程，最後穿上學士服拍畢業照，領取結業證書。