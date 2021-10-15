在銀行股衝刺下，華爾街股市隔夜全面上漲。美國九月生產者價格指數續高，通膨壓力仍大。港股在連續假期後首復市，一路長紅。
周五香港恆生指數收漲368.37點或1.48%，為25330.96點。國企股(H股)漲117.0點或1.32%，為8966.17點。
汽車股強勢大漲6.6%，為表現最好的板塊。吉利汽車漲7.9%，報24.4港元；長城汽車漲7.7%，報33.3港元；比亞迪漲7.5%，報273.0港元。
內房股下跌。中海外跌3.6%；碧桂園跌0.8%。在港股休市期間，中國恆大傳出債券第三度無法支付利息，恆大短期內仍須面對龐大債務；另市場擔憂有其他中小型內房股將出現資金吃緊情形。
騰訊漲2.6%，報495.8港元。中信里昂預期，騰訊第三季疲弱，第四季起營收改善；維持買進評級和780港元目標價不變。
思摩爾國際大漲9.7%。該電子菸製造大廠宣布上季獲利年增16.2%；淨利年增7.6%。思摩爾並宣布，已在美國國際貿易委員會(ITC)對美國和加拿大38家企業和個人控告侵犯專利和商標權。
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