15日，美國蘋果在韓國發表最新款智慧錶Apple Watch Series 7，等於是跟三星8月推出的Galaxy Watch 4正面對決。但根據調查，全球智慧手錶第2季市占率，三星有增加趨勢，蘋果卻是減少的。因此，究竟誰會是智慧手錶大贏家，可能還需要再廝殺一陣子才會比較明朗。

粗略來看，蘋果新的Series 7智慧錶與前一代Series 6相比，不僅螢幕大了20%，機身薄了40%外，充電速度更是提升33%。同時，還支援更多健康與健身功能，售價從49.9萬韓元，約420美元起跳。

至於三星8月推出的Galaxy Watch 4，則配置Google全新的Wear OS系統。此外，Galaxy Watch4還有40mm與44mm兩種款式，LTE型號的售價為29.92萬韓元，同時也支援測量體脂、監測血壓、血氧與心跳是否不規律等功能。

根據調研機構Counterpoint Research數據，蘋果是全球最大的智慧手錶業者，第二季市占為28%，三星是以7.6%位居第3，僅次於中國大陸華為的9.3%。

不過，三星卻增加0.8%市占率，蘋果則減少2.1%。看來，未來究竟會是誰主宰全球智慧手表市場，現在還難有絕對的定論。