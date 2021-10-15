今年到目前產業歷經了國內外疫情、國際經濟變動，這些對企業影響程度，商辦市場的空置率或可看出一些端倪，依據信義全球資產公司最新統計，台北市市區辦公商圈空置率已降至2%以下，來到1.74%，為歷年新低。內科商圈空置率也降至3.3%，呈現西湖、文德、舊宗段皆搶手的狀況。新供給銜接不及、企業需求動能多元且強勁、屋主在疫情考量下提高續租態度，都是帶來低空置率的主因。

台北市區辦公商圈的平均空置率續低，由上季2.43%下降至1.74%，七個商圈中就有六個商圈的空置率在2％以下。信義全球資產公司總經理柯宏安表示，空置率續低的原因有幾個：一、不少即將完工大樓已預招租或自用，整體台北辦公空間呈現缺貨狀況。

二、老舊商辦投入危老都更讓現有供給減少，租戶必須另覓空間搬遷，其中不少企業往內科移動。三、大型企業因應發展，持續有總部空間舊換新需求。四、市區商圈雖有企業移動至內科，但在網購電商、網路遊戲、軟體研發等產業的擴張動能下，銜接遞補原有空置空間。五、考量疫情變數，屋主多願意以彈性條件留住承租方避免空置損失。

內科商圈部分，企業持續移入，平均空置率也續降，由上季5.28%下降至3.3%。除了大型企業來此找大坪數廠辦作為總部或員工訓練中心，另外中小型企業所需的50-100坪左右標準面積空間，租賃去化速度也加快，都讓內科整體廠辦空置率大幅下降，其中文德段因受惠於鄰近西湖段滿載的外溢效果，空置有感下降，這也連帶吸引了許多上市櫃企業在此購樓，例如台灣立訊精密買下長虹新銳科技整棟大樓、中國信託資產管理買下國瑞集團台北總部整棟大樓。

總經理柯宏安分析，空置率是不動產空間市場的一項統計數據，但數字背後更重要的本質意義是，台灣企業在疫情衝擊下仍穩健發展，整體產業成長才能支撐出這樣的低空置率，更有助商辦市場健康發展，這才是更難能可貴的。未來短期內台北市中心商圈在新辦公供給不足下，空置率低檔現象將維持一段時間，而此狀況預估也會連動支撐商辦的售價、租金。