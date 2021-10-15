台康生技(6589)私募普通股現金增資50億3250萬元已於今(15)日完成並收足全數股款。本次私募投資人包括，鴻準精密工業股份有限公司，投資金額為25億1625萬元(2750萬股)、永齡資本控股股份有限公司，投資金額為24億2475萬元(26,500,000股)及鋐維股份有限公司，投資金額為9150萬元(100萬)。

台康生技今年初完成乳癌生物相似藥臨床三期主要療效數據成功達標，符合美國及歐盟生物相等性標準，生產廠也已取得日本厚生勞動省PMDA查廠通過，美國FDA與歐盟EMA也將於明年進行查廠，且委託開發製造生產CDMO業務今年更擴大成長，成立至今持續雙引擎的商業模式，如今兩個引擎都已啟動，並帶動這一、兩年營收的快速成長。此時的資金挹注更加速台康生技啟動全球策略布局，並擴大在生物相似藥產品線開發及委託開發暨製造服務CDMO雙軌事業版圖，在既有基礎下擴大多樣化產品與產線，連結並整合生物藥開發與生產之上、中、下游，並延伸至細胞及基因治療領域的基因送遞系統的開發及生產；除台灣既有佈局外，也將積極展開國際間各種形式的合作、聯盟及併購的機會，打造台康生技成為全球生物藥的重要開發與生物藥品製造中心。