薑是老的辣！即使遭遇新冠疫情重創，高雄漢來大飯店仍舊勇奪2021年工商時報「台灣服務業大評鑑」國際觀光旅館類金牌大賞，而為迎戰高雄近年陸續有多家國際連鎖品牌飯店投入市場，宣布啟動樓層改裝工程，預計明年農曆年前完成。

漢來國際飯店事業群總經理林子寬從賴清德副總統手中領取獎座後表示，除了感謝員工努力付出、國揚集團侯西峰創辦人的充份授權，也感謝政府對飯店產業的紓困，讓漢來飯店得以支撐到現在，也期許漢來大飯店以更好的軟硬體服務，提供客人最好的體驗，並擦亮本土品牌的金字招牌。

林子寬表示，在地品牌的漢來，如要打破台灣人對國際品牌的迷思，唯一出路就是把服務品質做到最好，不僅要讓顧客感受到真誠的服務，更重要的是超越顧客期待，讓顧客覺得物超所值，這就是「漢來式感動服務」的精髓。

「台灣服務業大評鑑」是透過神秘客實際到飯店入住體驗，從第一線訪查進行評鑑，漢來大飯店擊敗文華東方酒店和台北亞都麗緻，斬獲金獎，同時服務中心行李員洪歆庭，也獲頒「服務尖兵」個人獎。

漢來大飯店自1995年開幕以來，是各項服務評比的常勝軍，曾三度獲得遠見雜誌評鑑「五星服務」首獎、兩次銀牌、兩次銅牌，數度與文華東方爭取第一名，更獲選承辦總統就職國宴。