城中城46名死者身分全確認 最後1具碳化遺體辨識出爐 16:532021/10/15 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄城中城大火造成46人不幸葬生火窟，市府在殯儀館成立罹難者聯合靈堂。（石秀華攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄城中城大火造成46人不幸葬生火窟，46名罹難者中有2具遺體因燒焦碳化，警方鑑識小組採集遺體ＤＮＡ後，上午先行驗出一具女性遺體身分，下午再驗出最後一具男性遺體的身分，46名死者身分已全數確認，目前已有35名死者家屬完成指認，還剩11人尚未完成家屬指認。 找到了...父母住城中城皆被燒死 女跪地盼無奇蹟淚喊：他們都走了 訂閱影音： 中時新聞網 高雄國民黨團為城中城大火默哀1分鐘 怒問：陳其邁要如何負責？ 高雄城中城惡火奪46命 犯保協會派志工即時關懷 #遺體 #46 #城中城 #火窟 #一具 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 城中城大火46死 21具遺體尚未指認 1具「碳化」難辨識 10:242021/10/15 社會 高雄城中城惡火46死 央視受託協尋後確認：1陸配遇難 14:102021/10/15 政治 城中城大火關鍵情侶移送憂安危 6武裝特勤警全程戒護 12:282021/10/15 社會 城中城火災 陸委會證實3名陸配不幸罹難 將協助家屬來台 16:262021/10/15 兩岸 消防員搜救城中城見揪心畫面 罹難者滿臉恐懼背坐門等到死 10:022021/10/15 社會 高雄城中城大火 美議員表達哀悼為傷患祈福 06:102021/10/15 國際 高雄城中城大火46人喪命 陳水扁在臉書寫下這個字 11:412021/10/15 政治 城中城大火疑人禍害46死 檢察官赴火場勘驗 10:502021/10/15 社會 藍委為城中城往生者默哀30秒 送蘇貞昌牙刷諷他最愛跟人吵架 10:582021/10/15 政治 立法院長游錫堃捐出1個月所得 助城中城傷亡者 15:022021/10/15 政治 員工是城中城惡火受災戶 議員曝老闆一暖舉感動網友 08:092021/10/15 政治 社會熱門新聞 城中城燒出老建物危機！台中「都市毒瘤」千越綠川大樓難都更 - 社會 城中城火警關鍵情侶正面曝光 茶具行老闆斥：他們霸佔套房 - 社會 台灣東洋買BNT破局 驚爆內部炒股高層幹部26人到案 - 社會 三重鬧區驚見「天坑」 灌漿搶救 預計今晚10時前可回復 - 社會 馬英九控告名嘴陳敏鳳逆轉勝 她要賠60萬元並登報道歉 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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