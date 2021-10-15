高雄城中城大火造成46人不幸葬生火窟，46名罹難者中有2具遺體因燒焦碳化，警方鑑識小組採集遺體ＤＮＡ後，上午先行驗出一具女性遺體身分，下午再驗出最後一具男性遺體的身分，46名死者身分已全數確認，目前已有35名死者家屬完成指認，還剩11人尚未完成家屬指認。

找到了...父母住城中城皆被燒死 女跪地盼無奇蹟淚喊：他們都走了