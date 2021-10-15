緬甸前文人政府領袖翁山蘇姬的首席律師金蒙紹今天說，緬甸軍政府禁止他向記者、外交官員或國際組織發言。

金蒙紹（Khin Maung Zaw）是在生動地轉述前總統溫敏（Win Myint）的證詞，描述溫敏如何拒絕軍方在2月1日政變時要他辭職以保全自己的提議後，遭緬甸軍政府下封口令。

翁山蘇姬因為遭控一系列罪名而受審，包括煽動叛亂與違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制等，若遭到定罪將面臨長期監禁。

由於緬甸當局禁止媒體出庭，翁山蘇姬的法律團隊成了外界取得庭訊資訊的主要來源。

金蒙紹在臉書專頁上寫道：「他們以144條款封住我的口。」

金蒙紹指的是緬甸刑事訴訟法第144條款，主要是用來發布封口令。

封口令寫道：「這類溝通擾亂或傷害依法行事的一些人，且可能造成社會不安。」

「自10月14日起，禁止律師金蒙紹直接或間接與外國和本地媒體、外交官員、國際組織…外國政府代表或其他外部組織溝通、會面或發言。」