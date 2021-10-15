高雄巿議員李眉蓁臉書發文「陳其邁副秘書長言之有理，政務官應該唯一下台負責」，PO出巿長陳其邁批評台中巿長胡志強該為夜店9死下台的受訪影片，李眉蓁反問，9死要下台，那46死呢？希望陳其邁記得過去正義澟然的話。

李眉蓁發文說，2011年3月6日，台中市阿拉夜店大火，當時前總統府副祕書長陳其邁上政論節目說，政務官本來就要負相關責任，政務官負責的方式就只有一種，就是下台負責。並覺得，即使胡志強沒被彈劾，也該下台負責。

對比陳其邁的說法，李眉蓁評論認為，2011年的陳其邁認為9死13傷的大火慘劇，政務官應該唯一辭職下台負責，而這次高雄大火造成46死41傷，遠比當年台中更加慘烈數倍，希望陳其邁市長記得陳其邁副祕書長正義凜然的說法。

李眉蓁另指出，高雄市都市更新，20年來只推20件、危老重建4年來核准101件，明明有非常多的老舊建築工程，需要及時改善與維護，卻不知為何都沒有處理，2項指標都淪為六都倒數第一，不能「只見新樓笑，不見舊樓哭」。