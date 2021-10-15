說富饒的台灣有飢餓問題，幾乎無人相信。但說台灣食物浪費的現象，相信很多人有感。台灣一年浪費的食物平均多達384萬噸，每年把浪費的廚餘放進廚餘桶，疊起來的高度相當於「1萬3500座101大樓」。

根據2020年星展銀行調查台灣10000名民眾的結果顯示，約有94%受訪者表示「非常在意或在意」食物浪費議題，但國人雖然普遍重視食物浪費議題，卻缺乏具體行動。在日常生活中，有67%受訪者認為自己「經常浪費食物」，而進一步詢問受訪者認為食物浪費是如何產生時，近9成受訪者認為是「買太多、吃不完」（89%）是主要原因，因此減少浪費、珍惜食物是解決糧食問題的第一步。

藝人吳子霏響應全民食物逆轉勝計畫。(戴志揚翻攝)

藝人楊小黎響應全民食物逆轉勝計畫。(戴志揚翻攝)

台灣對食物的浪費與未能節制也是世界的一環。根據聯合國糧食及農業組織(FAO) 統計，2020年全球有10.4％（約8.11億人）面臨食物不足的困境！但全世界每年卻仍有1/3的食物被浪費，這些浪費的食物夠養活30億人，讓飢餓絕跡。

成立於2011年的台灣全民食物銀行協會，以「No Waste No Hunger 資源不浪費，台灣無飢餓」為願景。是台灣唯一獲跨國的食物銀行網絡「全球食物銀行網絡(Global FoodBanking Network；簡稱GFN)」認證合格的食物銀行，並於2021年榮獲內政部全國性社會團體公益貢獻獎「銀質獎」。全民食銀呼籲不浪費食物，並致力於推動各界捐贈食物，以組織對組織的運作方式，將勸募的食物免費無償轉贈給全台灣合作的近200家中小型社福機構，於台灣各地落實執行有成。

藝人簡嫚書響應全民食物逆轉勝計畫。(戴志揚翻攝)

每年10月16日為聯合國世界糧食日，今年(2021年)台灣全民食物銀行協會發起了「全民食物逆轉剩計畫」，邀請30位支持公益的知名企業家、藝人簡嫚書、楊小黎及網紅與知名人士，錄製了「全民食物逆轉剩」完食接力的公益宣傳影片。同時，廣邀全民一起實踐「珍惜食物，吃多少就點多少」，號召社會大眾在自己的Facebook上傳「自己與吃光餐盤合影」的完食照片，並加註「#支持全民食物逆轉剩」，讓每個人都能化想法為具體行動，減少台灣食物浪費的情況．我們誠懇的希望每個台灣人都能支持參與這項公益計畫，共同履踐17項永續發展目標中的「零飢餓」目標，成為推廣珍惜食物議題的尖兵。