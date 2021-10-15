搶攻五倍券商機，台中市東海商圈趁著萬聖節舉辦變裝活動，盼吸引民眾來消費。(林欣儀攝)

搶攻五倍券商機，也配合萬聖節將到來，台中市東海商圈舉辦第八屆「藝術街Halloween！ 變裝follow me！」活動，除有街頭藝人、主題市集，還邀請民眾變裝走秀遊行；此外，商圈更推出買價值500元的文創商品福袋即可送600元商圈數位購物券，盼吸引民眾消費。

萬聖節就是要打扮得新奇又古怪，東海藝術街的商家們分別穿上晚禮服、特殊創意的搞怪服裝，以嶄新造型迎接民眾，東海藝術街商店街區管理委員會主委郭達鴻表示，今年活動除延續經典的變裝走秀遊行、親子闖關討糖及萬聖節創意市集，更有專業藝人、氣球小丑及高蹺雜技、摩登歌舞演出，決定吸睛。

除了商家大變裝走秀，商圈內的店家也發揮創意，在布置上以不同造型增添萬聖節氣氛。值得一提的是，在搗蛋闖關大進擊活動中，為鼓勵遊客進入店內，特別設計以家庭為闖關單位，邀請商圈會員店家擔任闖關關主，以收集8枚數量圖章的闖關遊戲方式，到各合作店家實際走訪完成任務並討糖。

市議員吳瓊華表示，東海國際藝術節今年邁入第8屆，還結合萬聖節，她特別與烏日在地的巧口樂實業公司協調、提供10斤巧克力糖果與小朋友分享。而為刺激民眾到商圈消費，管委會也推出東海藝術街觀光護照，只要購買500元福袋就可加碼獲贈600元數位購物券。