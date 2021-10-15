萬聖節即將來襲，為了迎接每年的搞怪時刻，老牌零食「浪味仙」再度發揮搞怪創意，猶記去年令人印象深刻的「黑化」餅體浪味仙，不僅在零食界掀起一波萬聖節變裝大戰，更激起網友及各大網紅爭相討論，上架短短兩週秒殺一空。

(圖/宜蘭食品提供)

接續去年銷售的好成績，今年延續兩款熱銷口味，加碼推出「橘色浪味仙」，獨特的「南瓜橘」外觀，營造出滿滿萬聖節儀式感，承襲品牌系列的酥脆口感與獨家螺旋餅體，激起食慾令人食指大動。

Jumbo版餅體加大，酥脆升級、歡樂更加倍！

獨特的螺旋餅體早已是「浪味仙」給消費者的獨家印象，此次搭配節慶，再度推出讓消費者敲碗已久的「Jumbo版加大餅體」，外觀不僅變大，口感還更酥脆，預計將再次掀起消費者搶購熱潮。

熱賣口味再次出擊，續推新口味搶攻消費者味蕾

延續去年熱賣的兩款口味，今年研發團隊經過多次內部評選及市場調查後，重磅推出全新奶焗洋蔥味，清新的馬鈴薯香甜，搭配濃厚的奶焗香，加上酥脆的餅體，忍不住讓人一口接一口。全系列共有三種口味，清新的紫色輕鹽風味、重味的黑色喜馬拉雅山黑鹽味，加上新推出的濃味奶焗洋蔥味，一系列補齊了消費者全方位的口味需求。

(圖/宜蘭食品提供)

高質感的燙金包裝，小天使大玩變裝，就要來使壞。

在口味升級外不僅，對於包裝設計也不馬虎，為了營造萬聖節的搞怪風格，以全黑的燙金包裝吸引眾人目光，吉祥物小天使也披上神秘的變裝造型，輕鬆營造萬聖節神秘儀式感，浪味仙萬聖節特別版已於各大網路與實體通路上架，即將再次衝擊消費者的視覺與味蕾，鎖定愛挑戰與嚐鮮的消費者，期間限定、限量推出、售完為止。

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