南投縣文化局出版《三代織女》、《漆采本紀》，傳承精湛工藝。（廖志晃攝）

張貴珠（左）及張鳳英一家三代織女，傳承賽德克族織布技藝。（廖志晃攝）

南投縣是漆藝重鎮，王清霜、李榮烈及黃麗淑老師，都是國家指定的人間國寶；賽德克族人從張玉英、張貴珠到張鳳英老師，一家三代織女，傳承精湛技藝。文化局長林榮森表示，漆藝與織布都是珍貴資產，因此出版專書傳世。

文化局為了讓更多民眾了解賽德克織布及傳統漆藝技術，委託張鳳英及雲林科技大學黃世輝老師團隊，協助編纂《三代織女─一個賽德克家族的技藝與記憶》、《漆采本紀─南投縣漆藝發展史》，15日在文化局舉辦新書發表會，希望透過專書及展覽，讓民眾感受工藝的奧祕。

林榮森指出，這兩本書對南投的文化及工藝產業別具意義，希望透過書籍的介紹，讓更多人了解傳統漆藝、賽德克編織，保存、傳承並發揚光大。

張鳳英說，《三代織女》記錄原住民文化背景及社會變遷，介紹織布技法、材料製作，為珍貴的文化資產留下紀錄，書中展現三代織女的歷程，每代有不同的做法與背景，每個年代呈現與追求的目標也有差異。外婆的年代織布做衣服，家人才有衣服穿；媽媽的年代因經濟起飛，專注在製作觀光地區的商品；她則是從2012年被南投縣文化局登錄為賽德克傳統織布工藝保存者後，不斷進行有系統的傳習課程，希望能為後代織女提供創作及發展的基礎。

黃世輝說，日據時代的漆藝學校培養漆藝種子，讓日治時期的漆工藝，透過這些老師開枝散葉，讓愈來愈多人喜歡漆工藝；《漆采本紀》從漆術源起、漆術原料到漆藝創作、教學發展；更感謝張賽青老師以「頂真」精神撰稿，讓專書順利付梓。

文化局鼓勵傳統表演藝術保存團體，自行織布製作演出時的傳統服飾，媒合張鳳英與賽德克傳統文化藝術團，在仁愛鄉辦理傳統織布工藝傳習，並在文化局陳列室舉辦原鄉傳習計畫成果展，展期至11月3日。