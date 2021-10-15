位在非洲中部的喀麥隆（Cameroon），在14日爆發了大規模示威活動。起因是一名憲兵疑似向通過檢查站的汽車開槍，導致車內一名5歲女童不幸遭爆頭身亡，釀下悲劇。此事引發民眾不滿，動用私刑將該名憲兵處死。

《CNN》報導，在近五年來，認為喀麥隆法語多數族群讓他們持續邊緣化的分離主義戰士，持續在兩個講英語的區域與政府軍對抗，試圖建立一個名為Ambazonia的分離國家。

雙方的對抗導致超過3千人被殺，近100萬人流離失所，並且互相指控對方犯下暴行。

喀麥隆國防部透過聲明指出，該車輛的司機最初拒絕在憲兵檢查站停車，之後還嘗試與要讓他停下來的警察拉開距離。

聲明指出，當下一名憲兵以「不恰當的行動、與當時情況不適應的反應、與司機不敬行為不相稱的行動，對著汽車開槍示警，想要讓汽車可以停下。」

而在此過程中，車上的5歲小女童Caro Louise Ndialle，不幸頭部中彈身亡。之後一群人襲擊了這位開槍的憲兵，並且透過私刑使他致死。如今國防部已針對這兩起事件展開調查。

A statement by @DabneyYerima on the assassination of Caro Louise NDIALLE in Buea Southern Cameroons. She was gunned down on 14/10/2021 on her way to school by forces loyal to Paul Biya. @ABlinken @cwjroberts @10DowningStreet pic.twitter.com/JnRFzHuz3E — Fed Rep of Ambazonia (@GovAmba) October 15 2021

Never again!



The brutal killing of Caro Louise NDIALLE on her way to school yesterday brings to mind the brutal killing of Hector Pieterson in apartheid South Africa in 1976.



RIP My Lil Angel Caro Louise NDIALLE.



Never again! Never!



How do we co-ex…https://t.co/Wo81EPpTMZ — Afro Real Initiative (@afrein_afroreal) October 15 2021

此事之後，數百名當地民眾走上Buea地區的街道抗議，並揮舞著樹枝表示和平；當中有些人則揮舞著500法朗CFA紙幣（約0.88美元，約新台幣25元），並宣稱這就是憲兵開槍前，這位小女童的父母親拒絕支付的金額。暗指該名憲兵是索賄不成才憤而開槍。

報導指出，有部分人士認為，這一起事件是當地軍事化的安全部隊騷擾當地居民的其中一部份事例。一名不願具名的抗議者指出「他們所做的就是一直在恐嚇人們，你如果有帶身分證，那會是一個問題；但你如果沒帶，又是另一個問題。」

在該名5歲女童意外遭到槍擊身亡後，示威者還將她的屍體扛到了Buea地區的州長辦公室。另外在鎮上還有別處也爆發了零星的槍擊事件，但目前並不清楚開槍者是誰。

Buea州長Bernard Okala Bilai嘗試安撫前往他辦公室抗議的人群，並沉痛表示「怎麼會有一個孩子在上學的路上遭到殺害？請放心，這麼做的人會付出代價的。這明顯是一種暴行。」