無論男女面對誘惑時，意志若不堅定，基本上難以抵抗，感情也是如此，有些男性因保有原則，或對感情非常專一，面對美色時，內心仍不會因此動搖。《靈匣網》近日分享5個最能抵抗美色誘惑的生肖男，甚至能做到坐懷不亂的地步。

1.生肖虎男

屬虎男非常強勢，且個性急躁，遇到事情時容易變得衝動，不過在感情裡，他們卻異常的清醒，甚至非常專一，由於屬虎男意志力很堅定，只要是自己決定的事情，就不會輕言放棄，面對自己心愛的對象也是如此，即使外面誘惑再怎麼多，他們仍舊不為所動，就算偶時與另一半發生爭執，也不會將此當作拈花惹草的藉口。

2.生肖龍男

屬龍男個性成熟穩重，做事踏實可靠，深受女孩子喜歡，因此無論他們年紀多大，身邊總是有不少愛慕者，不過屬龍男很少將心思放在談戀愛，反而將精力都用在衝刺事業，就算遇到美女色誘，他們幾乎不會去注意，再者，屬龍男為人正直，只要有了對象後，他們對另一半溫暖貼心，處處為對方著想，希望給予愛人安全感，因此絕不會對其他女人動心思。

3.生肖牛男

屬牛男是典型的現實主義，做事踏實又固執，在感情方面也是如此，他們情商雖不高也不浪漫，很少對另一半說甜言蜜語，不過對感情非常專一，有自己的道德底線，不會輕易背叛愛人，而結婚後他們為了養活一家，會將精力放在存錢上，而且責任感很強，只要是自己認定的對象，他們就打算與對方過一輩子。

4.生肖狗男

屬狗男非常重視感情，有時還會為了愛情而失去自我，若遇到真命天女，他們就會加倍珍惜和愛護對方，絕不會做出傷害愛人的事情，喜歡結交朋友的他們，只要有了對象，就會與異性保持距離，即使面對美色誘惑，仍可以坐懷不亂，就算另一半沒這麼愛他們，屬狗男也不會以此為偷吃藉口，而是選擇潔身自好。

5.生肖兔男

屬兔男個性溫文儒雅，無論走到哪裡，都能吸引異性的目光，不過他們非常重視家庭，無論做什麼事，都是為了家人，因此結婚後，他們絕不會做出傷害家庭的事情，即使外面美色誘惑再多，也能做到視而不見的地步，甚至願意為了妻子而減少社交活動，除了能多照顧家人之外，也能給妻子安全感。