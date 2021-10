第58屆金馬獎入圍名單出現不少全新作品,例如《該死的阿修羅》、《兜兜風》、《不想一個人》、《少年》,金馬影展也邀請沈可尚監製、新銳導演王君弘的首部長片《幻日手記》舉行世界首映。除此之外,施佑倫探討「后豐大橋墜橋案」冤獄爭議的紀錄片《彼岸》,吳洛纓、姜瑞智合導,姚淳耀、炎亞綸、高慧君、柯淑勤主演的台灣首部邪教犯罪劇集《我願意》一、二集,也都將在影展首度曝光。

影迷不可錯過的亞洲強片還有名導楊凡勇奪威尼斯影展最佳劇本獎的動畫電影《繼園臺七號》,以動盪時代的三角戀對照六○年代香港新舊迭替。香港錄像藝術家許雅舒的《日常》,則大膽融合劇情、紀錄與歷史新聞,刻劃當生活變生存的荒謬日常。新加坡導演陳子謙的《24》,以24顆鏡頭串起幽魂錄音師的24個人生現場,告白對電影不悔的愛。

三部來自伊拉克、柬埔寨和印尼的作品也大有來頭。伊拉克導演休卡阿敏科基贏得卡羅維瓦利影展影評人費比西獎的《指考風暴》(The Exam),媲美《模犯生》,而已婚姐姐幫助妹妹加入作弊升學班的情節,更道出女性爭取自由的奮力一搏。柬埔寨新銳寧卡維的《金邊白樓青春夢》(White Building),則透過追逐夢想的男子和被迫拆遷的家園,為高速發展的城市地景留下註記,精彩演出也贏得威尼斯影展地平線最佳男演員獎。榮獲盧卡諾影展金豹獎得主的《我復仇,你付錢》(Vengeance Is Mine All Others Pay Cash)是印尼導演艾德溫的新作,讓憤怒青年遇上剽悍女保鑣,在荒誕幽默中展開浪漫又致命的復仇。

每年吸引新舊影迷朝聖的「經典重現」單元,今年也有三部華語經典。包括香港名導羅卓瑤感人肺腑的《浮生》、老少咸宜的台灣動畫《魔法阿媽》,侯孝賢導演的《海上花》4K修復版也將與全新紀錄短片《華麗寫實—海上花製作旅程》一同放映,窺見大師迷人影像的幕後樣貌。

2021金馬影展將於11月11日至28日展開,10月29日晚間舉辦選片指南,10月30日開始售票。影展除了精彩片單陸續揭曉,也特別與KKBOX獨家合作「金馬隨聲聽」Podcast節目,將帶來更多精彩的影展幕後故事,歡迎影迷鎖定收聽。影展專刊目前已在全家便利商店的FamiPort機台和全家行動購開放預購,影迷可以搶先購買。