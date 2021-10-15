輕颱圓規讓東部地區連續4天豪雨，台東15日一早終於放晴，民眾散步驚見太平溪出海口大量密集出現的不是漂流木，而是約500公尺的大量寶特瓶，散落分布的約2公里。民眾憂心表示，若不及時清理，漂入海恐成為海洋垃圾，也有人說，難怪淨灘總是淨不完。

陽光終於露臉，台東民眾沿著河堤散步運動，林姓民眾15日散步至太平溪出海口南岸時，驚見沙灘滿滿全是大小瓶罐，初步估計蔓延約2公里。他說，以往颱風或豪雨過後，此處通常會看到許多漂流木在岸上，這次難得未見到漂流木，只見部分密集、部分散落的寶特瓶，有的部分甚至堆成1座小山。

民眾指出，「繼續往下走，仍不斷發現零星散布的寶特瓶」，應是近期連日豪雨，造成太平溪水高漲，將河岸被隨意丟棄的寶特瓶一次帶到海邊，若不快點清理，漲潮後，浪一來，就被帶回海洋裡，成為海洋垃圾，「淨灘活動一年辦了數十場次，難怪垃圾總是清不完」。

據了解，太平溪流經台東市區，沿岸都有聚落，各種瓶罐應是長期人為丟棄在河岸，平時就散落在河床邊，而近日颱風帶來豪雨，造成溪水暴漲，瓶罐全漂流入海，隨著海流方向上岸，海水退了就都留在沙灘上。