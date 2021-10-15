中華化（1727）有價證券達公布注意交易資訊標準，公告近期營運資料，9月營收1.75億元，自結稅前盈餘1000萬元，稅後盈餘1700萬元，年增645％，EPS 0.15元。上半年本業轉虧為盈，加上業外挹注，整體獲利轉強；隨著產能利用率提升，營運蓄勢推進。股價開高亮燈漲停。

中華化三大產品線為基礎化學品（酸鹼、水處理化學品），營收比約52％；特用化學品（客製化樹脂/塑膠單體合成）營收比21％；電子化學品（電子級硫酸，LCD蝕刻液/顯像配方化學品），營收比約27％。

強化利基，中華化2009～2010年跨入電子級應用領域，電子級硫酸屬於半導體工業常用的八大化學試劑之一，合計2條產線年產1.92萬噸，目前國內市占率約17％。

中華化電子化學品營收占比由去年21％拉升到今年上半年27％。隨著產能利用用攀升，法人推估，今年電子化學品營收佔比有機會挑戰三成。