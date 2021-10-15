台股本周震盪攻堅行情，周K線連兩紅，周指數上揚0.85％。國票投顧預期下周指數在16600-17200點區間震盪，下周看好六大題材類股，包含：電線電纜股、原物料股、IC設計股、車用電子股、主機板股、ABF載板股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.台積電第三季本業獲利優於預期，後續產品平均單價可望上調，而且5G、HPC、車用市場的需求強勁，產能吃緊的狀況將延續至2022年。考量台積電對未來5年複合成長率維持10~15％看法不變，並有機會偏向上緣發展，加上公司對於毛利率維持50％以上充滿信心，將形成市場強勁支撐。

2.中國下令粗鋼減產30％，由於產量減少，但市場需求持續存在，台灣鋼鐵廠將有望迎接轉單效應，另中國錯峰生產方式確保產量不會大幅波動，預期供需將會持續吃緊，這些原因都將推升鋼價高檔有撐，有望提升鋼鐵類股營運維持高檔。

3.美股財報季正式開跑，打頭陣的摩根士丹利、花旗、富國等銀行股財報皆優於市場預期，暗示通膨雖逐漸升高，但對第三季企業獲利影響有限，可望減輕市場疑慮。