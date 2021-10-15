三峽農會近期推出121周年紀念「國寶碧螺春綠茶」，邀請曾獲天下名茶大賽金牌的國寶級茶王黃文雄全程製捻，製出有別於一般碧螺春綠茶的風味，而茶盒內也附贈碧螺春綠茶的紀念書籤，限量發行400盒。（三峽農會提供）

新北市三峽農會是全台歷史最悠久的農會，創立至今已121年。三峽農會近期推出121周年紀念「國寶碧螺春綠茶」，邀請曾獲天下名茶大賽金牌的國寶級茶王黃文雄全程製捻，製出有別於一般碧螺春綠茶的風味，而茶盒內也附贈碧螺春綠茶的紀念書籤，限量發行400盒。

三峽地區因終年雲霧繚繞、水氣豐沛，又多是山坡地形，因此茶葉四季都能穩定生產，其中三峽盛產「青心柑種」茶樹，依據不同製程產出的碧螺春綠茶、蜜香紅茶，滋味醇厚、甘甜，成為地方特色。

三峽農會表示，這次推出的「國寶碧螺春綠茶」是由80歲的黃文雄製作，黃文雄祖輩三代都在三峽製茶，他14歲就已成為手工龍井茶師，曾獲得14屆的三峽區優良碧螺春綠茶比賽特等獎，為各大農會認可的三峽國寶級製茶大師，而推出的400盒國寶碧螺春綠茶都無農藥添加，全部都由黃文雄親手揉捻，特別在白露前後採收茶菁，製作出綠豆香氣更足的茶葉風味。

三峽農會總幹事張永巨表示，限量的國寶碧螺春綠茶將會以不同的包裝樣式登場，有別於以往的分級包裝，國寶茶每包都會有黃文雄的印刷親筆簽名，裡面也會附贈碧螺春綠茶紀念書籤，以及黃文雄的簡介，希望民眾更了解三峽製茶大師的背景，並作為特色推廣，而農會也特別製作特色影片（https：／／youtu.be／f109NE--FoY ）宣傳，紀錄黃文雄製茶過程。

此外，三峽農會也已研發出「青心柑種類白茶」，為青心柑種茶的全新品種。張永巨表示，白茶在中國大陸已歷史悠久，三峽屬白茶類的青心柑種產量也將近9成，但白茶要在可控溫度下完全自然乾燥製成，若沒有經過揉捻，保存不易，且三峽秋季茶菁過剩，為了幫助農友更有效銷售茶葉，農會研發出青心柑種類白茶，目前正與各地農友舉行研討會，待農友技術純熟後，未來將由農會統一發表推出。