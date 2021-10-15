beautySTAGE美麗台首度走出自家百貨、前進新北市，進駐環球購物中心新北中和。（新光三越提供）

新光三越旗下、全台首家專櫃品牌複合式美妝店「beautySTAGE美麗台」，首度走出自家百貨、前進新北市，進駐環球購物中心新北中和，於今天（15日）開幕，38坪集合30品牌、超過3000多項商品，在現有4店中坪數最大。新光三越營業本部副本部長歐陽慧表示，預計明年再開4家店，皆會在其他百貨通路，目標3年要開到10家。

去年9月，beautySTAGE美麗台從線上走到線下，一年來招募3萬多個實體店會員，有9成是新客、6成30歳以下，若加線上會員共20萬人。實體店以彩妝圖書館為靈感設計，首創AR智慧數位試妝，「周周上新品、月月有新貨」，陸續開在新光三越台中中港店、桃園新光影城店、新光三越台北南西店，若以坪數來看，環球中和店38坪，比前3家介在25至35坪之間大。

beautySTAGE美麗台環球中和店獨賣LANCOME MINI超水妍舒緩保溼水凝霜，15ml、702元，買即贈「超極光活萃晶露」。（新光三越提供）

歐陽慧表示，會選在環球新北中和是因新光三越在新北沒有分店，加上環球中和主力客群是35歳以下年輕家庭客，與beautySTAGE美麗台20至35歲年輕族客群符合。10月初試營運以來保養品賣得比美妝好，未來會設置臉部護理的美顏室。有趣的是，台中中港店、台北南西店分店美妝業績好過保養品，南西店的睫毛膏還特別搶手。

beautySTAGE美麗台HUXLEY仙人掌靚白煥顏保濕奢華組，價值4085元、特價2288元，56折。（新光三越提供）

新光三越美妝市占38%是百貨最高，各店商品配置60%一樣，40%會因所在地需求有異略有不同，環球中和店除雅詩蘭黛和萊雅2大集團等一線美妝，還引進3個百貨獨家的國際品牌與名人自創品牌，包含韓國全新概念潔淨美妝品牌LAUNDRYOU、獲歐盟有機及天然認證的OUI ORGANIC、王心恬自創香氛品牌NAMUA那木瓦。

beautySTAGE美麗台LAUNDRYOU漱漱臉潔面特惠組，潔面泡沫凝膠任一+毛孔潔面刷，價值1139元、特價990元，87折。（新光三越提供）

以及小凱老師自創品牌KAIBEAUTY、曾獲2016年韓國ALLURE美妝大獎的韓系代購仙人掌護膚品牌HUXLEY，且因應中和年輕家庭客層，引進適合媽媽和寶寶的天然保養品Neal`s Yard 、Erbaviva、melvita、Oui Organic、INGENI新肌霓等。

10月15日起在beautySTAGE美麗台消費滿4500元，限量贈「beauty STAGE 冰壩杯」（圖）；消費滿6600元限量贈「beauty STAGE 時尚美妝包」。（新光三越提供）

即日起至10月20日全櫃單品9折起，消費達指定門檻可獲限量「beauty STAGE 冰壩杯」和「beauty STAGE 時尚美妝包」；10月31日持任一面額的振興五倍券消費滿5000可現抵100元，同時再贈限量的品牌正貨口紅。