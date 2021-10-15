史詩鉅作《最後的決鬥》在台登場。（迪士尼提供）

班艾佛列克與麥特戴蒙主演的史詩鉅作《最後的決鬥》15日在台上映，其戰爭場面與決鬥掀起震撼好評，國際媒體盛讚影像充滿導演雷利史考特氣勢磅礴風采，不僅幕後製作從攝影、美術場景、服裝造型、動作設計皆雷利導演多年黃金班底，金獎級團隊更細膩考據歷史細節，除場景遠征法國珍貴城堡古蹟及數百年小城，更考究打造多達上千件武器、上百件盾牌與複合盔甲，從而打造出中世紀壯麗與戰爭決鬥震撼殘酷。

以英法百年戰爭為背景的《最後的決鬥》，為重現中世紀最後一場官方合法審判決鬥的壯盛氣勢影像，導演雷利史考特集合多次合作黃金班底。首先是《普羅米修斯》到《異形：聖約》5度合作攝影指導達瑞斯沃斯基，曾以《金錢世界》入圍奧斯卡，每場戲都至少4到6部攝影機，外加空拍機與高空搖臂鳥瞰取景，拍出華麗繽紛戰場的殘酷血腥與人性堅韌，連班艾佛列克與麥特戴蒙都讚嘆「不知鏡頭何時會出現你面前」、「創造非常棒的緊迫感和即時感」。

入圍3次奧斯卡的場景設計指導亞瑟馬克斯，與導演雷利自《神鬼戰士》合作13部電影，為展現《最後的決鬥》中世紀的真實歷史感，更特地尋找法國最雄偉、保存最完好城堡作為拍攝場景；包括多爾多涅省的貝奈克與卡澤奈克的貝奈克堡、聖蒙當的費內隆堡、勃艮第區的貝爾澤勒沙泰勒堡、決鬥地的聖馬丁德香普斯修道院，最特別是黑色佩里戈爾區是雷利導演處女作《決鬥的人》當年拍攝地。最後皆由才華橫溢工匠團隊精心重現中世紀壯麗氣勢。

《神鬼戰士》獲得奧斯卡肯定的服裝設計師詹蒂耶茨，此次從紐約大都會博物館中世紀盔甲展汲取靈感，並在佛羅倫斯、里昂、羅馬採購材料，幫《最後的決鬥》2位男主角打造不同風格決鬥造型，詹蒂形容麥特戴蒙角色「尚」是標準的嚴肅軍人，而亞當崔佛角色「就像會駕駛法拉利的少爺」；單單主角每套盔甲都由近20部件組成，鏈甲則是紐西蘭威塔工作室手工打造。《最後的決鬥》為主角們製作8套完整決鬥盔甲。連替身和動作替身還另有同版盔甲。

最特別是「武器監督」提姆路易斯為決鬥者打造博物館等級武器，包括長矛、長劍、短劍、匕首和斧頭，都有金屬、木材、塑料等不同質材版本，尤其是盾牌跟長矛「分離器」竟有決鬥撞擊就會炸裂的特殊版；最終，路易斯設計並創造了50多種不同盾牌、數千件武器、40多種分離盾和150多種長矛分離器。

其他幕後團隊也是一時之選，包括《神力女超人1984》動作指導羅伯英奇負責設計激烈動作場面，奧斯卡最佳剪輯《前進高棉》克萊爾辛普森擔任剪接師，《王者天下》作曲家哈利格瑞森威廉斯再度幫雷利導演配樂，《加勒比海盜：死無對證》蓋瑞布羅贊尼奇和《神力女超人》潔西卡·諾曼擔任視效指導。更有Lorris Chevalier擔任歷史顧問，確認主要角色動作符合歐洲中世紀舉止與儀式。