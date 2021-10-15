台北市議員耿葳15日接獲里長陳情，有民眾在7月29日接種完AZ疫苗後出現血栓，通報後還有拿到疾管署的「新冠肺炎疫苗接種嚴重不良反應通報紀錄」證書，但至今已超過10周，卻找不到任何可以預約混打的方式。（北市議員耿葳提供／游念育台北傳真）

台北市議員耿葳15日接獲里長陳情，有民眾在7月29日接種完AZ疫苗後出現血栓，通報後還有拿到疾管署的「新冠肺炎疫苗接種嚴重不良反應通報紀錄」證書，但至今已超過10周，卻找不到任何可以預約混打的方式，讓這些第一劑不良反應的民眾恐成為第二劑的疫苗孤兒。

國內現有新冠肺炎疫苗廠牌包括AZ、莫德納、BNT和高端，中央流行疫情指揮中心表示，若民眾打了某廠牌疫苗，有過敏或嚴重副作用，可請醫師寫診斷證明，或通報不良事件，在醫師指示下，可以混打其他品牌疫苗，不過，耿葳卻接獲民眾陳請，第一劑出現嚴重不良反應的民眾，只知道自己第二劑可混打，但要怎麼預約，通通不清楚。

耿葳指出，在詢問北市衛生局後的回應，竟是1922平台無法讓有不良反應的民眾混打預約，衛生局也曾致電詢問疾管署，卻得到建議民眾去有旅遊門診的醫院詢問，或是去預約其他種類疫苗殘劑。

北市衛生局專門委員歐佳齡回應，目前北市開放混打僅針對第一類醫護人員 ，而有疫苗接種不良反應，取得證明者，會盡快協調醫院開特別門診，讓這類民眾可接種第二劑，媒合好醫院後會再跟大家說明。

耿葳痛批，中央及衛生局都有函文給各家醫療院所，卻沒有相關指引，這恐讓民眾在不良反應的陰影下感到恐懼，更要面對不知道去哪預約混打而煩惱與無助。