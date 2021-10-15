裹濕棉被待房間躲城中城惡火 倖存男返家見一片廢墟悲痛

高雄「城中城」大樓大火釀46人喪命，目前住戶都已撤離大樓，警方也封鎖現場；不過今早1名住在7樓的呂姓男子從醫院奔回大樓懇求警方讓他上樓拿證件與家當，他說當時自己裹在浸濕的棉被、躲在房間裡才逃過一劫，之後被警消救出時他什麼都沒有拿，如今檢方准許他上樓，也成災後返回住處的第1人。

呂姓男子回想當晚的惡火，他在睡夢中聽到爆炸聲驚醒，在一片漆黑中發現身旁都是濃煙，想到黑暗中不易行走加上外頭炙熱，因此急中生智，想出將身體裹住沾濕的棉被、躲在房間中，一直等警消破門而入，他才從棉被中露出頭幸運獲；不過他在醫院待了1晚後，得知大樓將被搭起鷹架圍籬，決定離開醫院到家中拿證件物品。

不過今早1名住在7樓的呂姓男子從醫院奔回大樓懇求警方讓他上樓拿證件與家當，他說當時自己裹在浸濕的棉被、躲在房間裡才逃過一劫。（民眾提供）

呂姓男子表示，當時火災發生當時他慌張逃跑，什麼都沒有攜帶，只身穿短袖上衣、短褲、脫鞋就倉惶逃跑，被救出後就送往醫院，後來發現身上沒錢也沒有證件，迫不得已，只能回到現場，向警方求助，最後他在焦黑的房間內將賴以為生的家當簡單打包後即離開現場。

高市警鹽埕分局警方表示，呂姓男子身無分文，連最基本的證件都沒有，這樣真的不是辦法，因此向檢察官請示後，檢方也同意讓住戶入內收拾相關重要物品。