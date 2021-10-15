花蓮公教會館位處吉安鄉北昌村精華地段，因建物年久失修，如同廢墟。（王志偉攝）

位在吉安鄉、花蓮市精華區塊的「花蓮公教會館」，荒廢至今11年，早年由教育部委外民營國統飯店，收回後卻因缺乏管理，內外環境髒亂，成地方治安死角，窒礙社區發展，地方疾呼盡快改建或活化。教育部及內政部計畫朝「社會住宅」兼福利社施使用，經吉安鄉都市計畫委員會審議後通過，將規劃逾1百戶居住空間，並導入托嬰中心等公共服務，將是旅館轉型社宅的首例，活化地方生活圈。

花蓮公教會館地上7層樓、地下1層樓，位在吉安鄉北昌村人口密集區域，約11年前，國統飯店結束營運後，教育部收回後「封閉」至今，多年來毫無建設也缺乏管理，如同「蚊子館」擱置，且因年久失修，牆面剝落導致鋼筋水泥外露，整棟建築體如同廢墟，入夜後有人入侵，嚴重影響附近居民安寧，拖垮整體社區發展計畫。

因居民反彈聲浪不小，教育部經檢視後有意爭取花東基金經費挹注，活化基礎設施後重啟使用該棟大樓，經向內政部提「都市計畫個案變更」審議，但都市計畫委員會希望朝社宅兼福利社施使用。教育部重提修正計畫案，送花蓮縣政府後，近期由吉安鄉都市計畫委員會召開2次地方審議會後通過。

審議會由吉安鄉長游淑貞主持，教育部代表盧維禎、國家住宅及都市更新中心組長許國漳、規劃師陳敬杰及工程顧問等人列席，說明「公教會館用地為文教兼供社會福利設施用地」計畫案。

游淑貞受訪說，公教會館重啟規劃轉作社宅，因攸關當地北昌村9千多位村民，首要著重居住環境安全與品質等相關配套，交通動線、停車空間、社會福利設施及防災計畫等，都必須高度重視。

經出席委員熱烈討論後，社宅規劃最終取得共識通過，將新增汽、機車停車空間、消防設備配置、北昌村避難收容所及周邊災防避難動線；另擬導入包括托嬰中心、社區文康活動、銀髮健康照護等兼顧社會住宅及社會福利需求，增進居住公共服務品質。

公教會館可望成為花蓮首座由旅館轉型的社會住宅，預計可提供約100多戶友善租屋服務，並兼顧社福需求，增進居住公共服務品質，落實居住正義理念以及活化在地生活圈。