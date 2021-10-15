「大稻埕情人節煙火秀」新北市端將進行交通管制。（新北市交通警察大隊提供）

「大稻埕情人節煙火秀」新北市端將進行交通管制。（新北市交通警察大隊提供）

大稻埕碼頭煙火秀明（16）日登場，新北市觀賞地點位於淡水河岸中興橋至臺北橋堤外空間，因應疫情，新北市將進行三重區忠孝碼頭周邊交通管制、進場人數降載限制2000人，採網路預約報名電腦抽籤方式管控人潮。新北警交通大隊配合相關管制。

管制措施包括：

1、三重區同安抽水站與忠孝碼頭越堤道停車場入口自16日6時至23時進行管制，禁止車輛進入與停放。

2、新北環河快速道路下方環河南路（14號越堤道至福德南路段，不含福德南路及14號越堤道此二路口）於16日18時至23時管制禁止汽、機車進入，改道路線為平行福德南路及環河南路外側平面道。

3、台北橋自行車道、忠孝橋及台北橋人行道三重端入口於16日19時30分至21時與台北市端同步管制通行。

4、重陽橋新北市端往台北市自行車道入口於16日15時30分至23時管制自行車通行。

5、三重區正義南路與環河南路陸橋於16日18時至23時管制自行車進入，加強疏導忠孝碼頭進、散場人潮。

新北警交通大隊表示，鑒於往年煙火施放時，均有車輛違規停放於台北橋、忠孝橋、中興橋、重新橋、新北大橋、新北環河快速道路等處觀賞煙火，今年將嚴格實施禁止人、車駐留管制措施，防止車輛違規影響行車順暢，請民眾務必遵守相關交通規則，快樂欣賞煙火美景。