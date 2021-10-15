嘉大森林學系學生與鹿草焚化廠員工一同栽植阿里山油菊幼苗。（嘉義大學提供）

海拔1500公尺的台灣原生種「阿里山油菊」，稀稀落落分布在山區，嘉義大學師生團隊採集後育苗有成，將小苗栽種在嘉義縣馬稠後環境教育中心鹿草焚化廠環保農場，可望明年秋季開出黃澄澄花海，並將開發為經濟作物。

嘉義大學森林暨自然資源學系團隊與嘉義縣環保局、馬稠後環境教育中心及達和環保公司，在嘉義縣馬稠後環境教育中心鹿草焚化廠環保農場，齊力栽種600株「阿里山油菊」苗木，期盼未來成為阿里山油菊復育基地，以及民眾賞花的綠色新景點。

嘉大森林學系張坤城助理教授表示，阿里山油菊是臺灣阿里山區原生特有種植物，零星散布在海拔1500至2100公尺山區，該校團隊近年來協助嘉義林管處在奮起湖育種、開花，並建置苗圃，此次是到平地進行人工栽植復育。

張坤城說，幼苗目前約12公分高，原本是今年3、4月間要移植在鹿草焚化廠環保農場，後來因應防疫而延後至今才植栽，阿里山油菊開花期約在秋季，期待明年10、11月間長到約30、40公分就會開花，形成黃色花海。

張坤城說，阿里山油菊於1914年由法籍植物學家佛里神父在阿里山地區採集到，日籍植物分類學者早田文藏博士於1916年將它發表為新種，初步檢測阿里山油菊花含有龍腦（冰片）成分，有醒神、清熱止痛及祛翳明目等效用，香氣、甜度更勝杭菊，有經濟價值。

嘉義縣環保局表示，鹿草垃圾焚化廠占地約10公頃，閒置土地整地規畫為環保農場，約0.5公頃，此次與嘉大合作復育阿里山油菊，以期打造生物多樣性的環保教育場域。