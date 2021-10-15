頭份市為恭醫院附設哈比屋15日舉行揭牌啟用。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市為恭醫院15日上午舉行「哈比屋庇護工場」揭幕儀式，工場位於東興院區，前身是院內的小型福利社，由院方無償提供場地，來支持身心障礙者培養技能、穩定就業，未來庇護商店也會努力加強充實商品的多樣性，以滿足消費者們的需求。

為恭醫院院長陳振文表示，有鑑於苗栗縣身心障礙者庇護資源的缺乏，為恭醫療財團法人在苗栗縣政府請託，並秉持企業社會責任責無旁貸下，從2020年起籌設「哈比屋庇護工場」，並通過苗栗縣政府庇護工場設立許可。

陳振文指出，庇護性就業指的是身心障礙者具有就業意願，但目前就業能力尚無法在一般就業市場與他人競爭，為了支持身心障礙者可以長期穩定就業，會將他們先暫時放在一個相對友善的工作環境，並由庇護性就服員提供個別化的訓練計畫，幫助他們學習工作技能及培養職場應有的工作態度、工作行為，為未來進入一般職場做準備。

為恭醫院哈比屋庇護工場招募身心障礙者庇護員工，期待能打造成院區內的便利超商，並結合院內精神醫療中心病人工作訓練坊產品共同行銷推廣，希望院內同仁、院外民眾能踴躍購買，多多支持身心障礙者自立生活及給予他們鼓勵。