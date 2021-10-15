為了讓小朋友對地圖有更深的認識，台北市鄉土教育中心與老松國小自即日起至11月7日止，舉辦「從地圖認識台北－畫說地圖的故事」特展。（台北市鄉統教育中心提供／游念育台北傳真）

最近熱門戲劇「斯卡羅」戲中演員李仙得說，「地圖是文明的起源」，雖然只是戲劇台詞，卻道出了地圖的重要性；事實上，地圖已經融入生活當中，為了讓小朋友對地圖有更深的認識，台北市鄉土教育中心與老松國小自即日起至11月7日止，舉辦「從地圖認識台北－畫說地圖的故事」特展。

鄉土教育中心主任張欽鵬表示，為了振興受疫情影響的萬華在地產業，本次展覽特別邀請國內擁有50年歷史的萬華在地老企業「大輿出版社」，以系統性方式介紹早期民間業者繪製地圖的過程，從手工紙本地圖進入到電子地圖的演進，讓大家了解地圖繪製產業的沿革，並以內政部發行的民國1994年到2004年間不同年代的航照圖，拼接出大台北地圖，從這些珍貴的航照圖鳥瞰過去的台北，更加認識這塊土地的前世今生。

本次展覽共規畫有「空中看台北、找找你的家」、「以前怎麼畫地圖？ 怎麼大量印刷？」、「大台北地圖－過去VS.現在」、「從傳統紙圖到電子地圖」、「總統專用的世界地圖」等展區，展場中展示出以前繪製地圖的透明片手工原稿，可以看到沒有電腦繪圖時代的繁複製圖技術，是以純手工的繪圖、照相打字、剪字貼字、製版、印刷等一道一道的工序，費工耗時才能完成一幅地圖。

本次展覽中，也展出2000年和2020年的大台北地圖，讓參觀的大小朋友來發現，20年來台北市的地理空間發生什麼變化，從地圖變化中進而了解歷史事件的脈絡，認識自己的家園。另外，現場還介紹電子地圖的製作流程，放置一台道路調查專用的360度環景攝影機，及第一代車用導航系統。

此外，還有一幅巨型世界地圖，這幅地圖與總統府內總統辦公室懸掛的世界地圖為同款式，包括總統蔡英文總統、前總統馬英九、以及立法院等單位，都是使用這一幅世界地圖，同時現場提供各國國旗手拿牌，讓參觀的民眾可以拍照打卡，從地圖認識世界各國。

展覽自即日起至11月7日止，星期二至星期日（國定假日休館），上午9點至中午12點，下午1點30分至4點30分，免費開放參觀，展覽期間請參觀民眾須配合中心防疫措施，與人流管制入場的時間與方式，量測體溫，全程佩戴口罩，保持社交距離等。