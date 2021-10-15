疫情趨緩後，戶外活動陸續開放，停辦將近5個多月的彰化縣各地衛生所不老健身房也要活動起來，將分兩階段開放，號召打完兩劑疫苗的不老朋友們，不要再「宅」了，出門動動不老筋骨，預防衰弱、延緩失能，重啟運動長壽之路。

今年5月中旬全台新冠肺炎疫情升溫，防疫措施，造成了許多人日常生活型態改變。多數長者因擔心疫情宅在家，活動量大為減少，悶了快半年，都感覺體力都變差了，肌力也跟著流失，連記憶力都受影響。

彰化縣衛生局表示，長者感受一點都不誇張，根據國外研究發現，在新冠疫情期間，肌少症的盛行率增加，且原診斷有肌少症患者的肌肉質量流失及功能衰退情形加劇，甚至因為身體組成的改變而增加心血管疾病、糖尿病、骨質疏鬆及跌倒等風險。

衛生局表示，為了及時照顧長者健康，強化其肌力與肌耐力，為評估防疫措施的可行性，衛生所不老健身房的重啟將依照防疫指引分二階段開放，第一階段預計從10月19日起開放二水鄉及南西北區等2所衛生所不老健身房第二階段為110年11月15日起開放社頭鄉、田中鎮、和美鎮及溪州鄉等4所衛生所不老健身房。

衛生局提醒，參與衛生所不老健身房運動之長者要遵循「六要四不」政策，得完成2劑新冠肺炎疫苗接種且滿14日、全程配戴口罩、保持1.5公尺社交距離、使用前器材要消毒、採中低強度運動、適當休息。並且不交談、飲水除外不飲食、不做高強度運動、不借用個人器具。