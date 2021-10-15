消防人員仔細查驗大樓的消防設備。（胡健森攝）

高雄城中城一把大火釀成近百名死傷的慘劇，其他老舊複合式大樓的安全問題讓人憂慮，宜蘭縣轄內目前有4棟較老舊的複合式大樓，為了避免高雄城中城的憾事再度上演，消防局立即展開全面大樓消防安全設備清查及加強演練，一旦發生大樓火警，務必要在最短時間有效率地撲滅火勢並救出受困的民眾。

宜蘭縣目前共有65棟11層樓以上的大樓，其中超過30年老舊的複合式住商混和大樓有4棟，分佈在羅東鎮3棟、蘇澳鎮1棟，在高雄城中城大火發生後，消防局也立即展開稽查工作，並以「火警警報」以及「排煙設備」設施是否能正常運作為檢查重點。

15日上午消防局動員14名消防人員、另出動雲梯消防車及各式消防車舉行演練，現場指揮官依照高樓特性及周圍地形部署雲梯車執行高樓搶救、佈線入室搜索及人命搜救等任務；看到大批消防人員及車輛突然出現，一度讓附近居民嚇了一大跳，以為是不是發生了什麼事，在得知是消防檢查及演練後，這才鬆了一口氣。

宜蘭縣政府消防局火災預防科長黃登傑表示，此次高雄城中城大火造成慘重的死傷有多項原因，包括建築物老舊、消防安全設備問題多、逃生空間堆放雜物、大樓內有許多易燃物品、加上發生火警時間在半夜住戶熟睡之際以及許多住戶年紀大行動不便等。

黃登傑也提醒，萬一不幸遇上大樓火警，在火勢不大之下當然是要盡快逃出大樓，但如果發現火勢已經非常大，這時候應該待在屋內，關閉大門並以濕毛巾將門縫塞緊，並留在窗戶旁大聲呼救等待救援，千萬不要冒險往上或往下跑，更不要待在浴室內，經驗顯示，許多火災事件的罹難者都是因為做了錯誤的選擇，先遭濃煙嗆昏進而喪命。