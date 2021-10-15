高雄市警局仁武分局昨日晚間接獲民眾報案，表示11個月大的孫女送至蔡姓保姆家中托育，期間保姆通知小孩不慎跌倒頭部撞到地墊，隨即通報119送醫救治，今天凌晨女嬰傷重宣告死亡，家屬質疑女嬰疑遭虐待，向警方報案，盼檢警還個公道，警方依規定受理，後續將依檢方相驗結果及指示，儘速完成調查。

高雄市社會局副局長葉玉如表示，該名53歲葉姓保姆從事收托工作已有3年，期間沒有違規紀錄，葉姓保姆表示，女嬰是因為不慎摔倒而致死，但家屬質疑，很難想像摔倒竟然導致如此嚴重傷害，甚至死亡，懷疑女嬰是遭到虐待，不過是否有施虐情形，目前檢警正深入調查中。

網紅「鳳梨」吳泓逸今天下午也在粉專發文表示，高雄一名好友來電哭訴，指他的女兒10月13早上7點半開開心心在車上準備送去保姆家，送到保母那第2天而已，早上10點接到電話，說孩子站起來摔倒，重點他女兒根本還不會站，結果頭部受到嚴重撞擊、兩眼出血，就昏迷不醒，緊急送醫，腦部出血開刀4個多小時，腦部腦壓過高，頭蓋骨蓋不上，最後放棄急救，宣告不治，朋友盼他出面協助，「坦白講，我也不知道該怎幫忙..我現在眼眶也是濕的..。」

鳳梨並貼出女嬰的診斷證明書，指出女嬰14日上午10點58分到院急診，意識昏迷合併心搏過慢，緊急腦部電腦斷層顯示，左側大面積硬腦膜下出血和極度高腦壓併腦水腫及腦幹壓迫，進行腦部減壓手術，因病情嚴重治療無效，15日凌晨1點38分死亡。

診斷證明中也指出，女嬰左側大面積硬腦膜下出血，且雙側眼底出血、腦幹失能，鳳梨難以置信寫下，「坦白講，我真的不相信跌倒會這樣。

警方表示，接獲死者家屬報案後，立即通報社會局家防中心啟動兒少保護機制，並通知相關人製作筆錄，今天並已報請橋頭地檢署檢察官相驗中。

經檢察官會同法醫師初步相驗結果，發現女嬰遺體頭部有擦挫傷及皮下瘀血等傷勢，為求慎重，將另排定期日複驗，檢察官並指示鑑識人員前往相關地點勘驗蒐證，後續將由檢警專案小組調查釐清案發過程。