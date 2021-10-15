前衛生署長李明亮今出席「信雅古典音樂珍藏專區」啟用，見證好友葉思雅把畢生珍藏獻給故鄉。(曹婷婷攝)

葉思雅、張信惠夫婦透過視訊，與市長黃偉哲（左）、前衛生署長李明亮（右二）參與「信雅古典音樂珍藏專區」啟用儀式。(曹婷婷攝)

旅美華僑葉思雅醫師、張信惠熱愛音樂，收藏黑膠、CD半世紀，隨著年事已高，希望將畢生收藏獻給故鄉台灣，友人徐謙讓從北到南代為尋覓，相中台南市許石音樂圖書館，夫妻倆跨海捐贈4378片黑膠、6345片CD，總數1萬723件，相當於目前館藏1萬2472件，讓館方感動不已，特闢「信雅古典音樂珍藏」專區陳列。

值得一提的是，8旬葉思雅確定典藏將落腳台南，館方特闢「信雅古典音樂珍藏專區」，讓他感受到台南的重視，除了備感欣慰，也主動跟館方透露，他與台南市長黃偉哲父親黃輝鍠、前衛生署長李明亮3人，是同一年被保送到台大醫學系的同學，跟台南很有緣。

許石音樂圖書館今天跨海視訊，讓黃偉哲與捐贈者葉思雅、張信惠夫婦連線，表達感謝之意，李明亮也專程南下見證。黃偉哲則表示，很高興也很榮幸的心情。他說，台南是文化古都，也富含音樂底蘊，近來更舉辦第1屆台南國際音樂節，許多傑出的音樂家來到台南演出，葉醫師的音樂收藏品錦上添花，讓下一代年輕人能夠接受更多好的音樂薰陶。

葉思雅提到，夫婦2年前萌念捐贈，尋覓1年多，選定許石音樂圖書館。兩人原訂去年10月返台，因疫情延到今年4月，未料疫情依舊，遲遲無法返台，但兩人相當有心，1萬多件音樂珍藏，去年4月底已運回台。

許石音樂圖書館獲贈這批珍貴藏品，逐一分類建檔，1樓設置「信雅古典音樂珍藏」專區，B1也增設「信雅古典音樂欣賞室」，提供民眾於館內聆賞黑膠唱片的美妙樂音。

文化局表示，葉思雅為台北人，從小熱愛音樂，在台大醫院婦產科完成醫師訓練後，帶著家人赴美到耶魯大學進行研究教學，曾任費城愛因斯坦醫學中心婦產科主任；妻子張信惠就讀國立藝專，主修鋼琴。葉退休後，到賓州老人中心主持每周1次音樂欣賞節目，展開音樂教學第二人生。

「心願終於達成了！」李明亮轉述葉思雅夫妻最大夢想，是將這些寶貴音樂珍藏獻給故鄉，讓年輕人有機會分享、愛上音樂，鼓勵年輕人激發對古典音樂的愛。

台南市立圖書館館長洪玉貞說，獲贈的黑膠保存良好，且市面幾乎已找不到，彌足珍貴，為了讓更多人享受古典音樂之美，許石音樂圖書館每日下午2時於黑盒子劇場播放黑膠唱片，也接受點播，每月也辦理黑膠唱片及古典音樂入門系列講座。