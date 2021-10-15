動畫電影中「杯麵機器人」的皮膚不但柔軟且有觸覺，令人印象深刻，而現實生活中也已經有相似的軟性電子元件，研發者為中興大學材料科學與工程學系副教授賴盈至，他投入軟性電子元件研發至今8年，創新成果與康乃爾、哈佛等名校並駕齊驅，獲頒年輕學者創新獎。

38歲的賴盈至畢業於交通大學材料系、是台大電子所博士，曾至史丹佛大學化工系、比利時微電子研究中心等單位擔任研究員；從2013年至今，他已發表35篇國際論文、平均影響係數（Impact Factor）約18.75，在興大任教至今5年發表的國際文章已有25篇。

興大指出，同時具有物理、材料及電子、化工背景的賴盈至，特別成立台灣少數跨領域實驗室，投入新的物理機制配合材料開發與電子元件設計，成功研發包括「有自主感測功能的軟性機器人」等多款突破性電子元件，機器人的外層就如同人類皮膚，可感知刺激並做出反應。

賴盈至說，這種「可自修復且不需要電池的電子皮膚」，就好像是鰻皮膚，可產生20伏特電力且透明性達88％、可承受500多次切割仍可自我修復；而「可發電的液態金屬紡線」則能收集電器的電磁輻射與人體機械能，便轉換成電能提供機器運作。能有這些成果，要感謝很多前輩與老師的指導與支持，讓他可結合所學、投入喜愛的領域。

至於他設立的未來實驗室，則將以新物理、新材料結合軟性電子、納米發電機、電子皮膚等方向進行研發，近來雖已有成果，但賴盈至說，軟性電子裝置的功能未來應可以再突破與提升，不論是對義肢、智能感測或新能源利用等方面，都將會產生革命性改變。