登山隊受困丹大溪營地，直升機救援。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真）

鄢姓領隊帶領的7人登山隊，攀登南三段，因圓規颱風外圍環流影響，風狂雨驟，受困在丹大溪營地；南投縣消防局發動山難搜救隊上山，進行地面救援，並申請直升機將登山客載運下山。

鄢姓領隊一行7人，10月7日從花蓮縣瑞穗鄉入山，預計10月15日由南投縣信義鄉郡大林道下山；南投縣消防局在12日上午7點，接獲海巡署轉報，指稱該登山隊受困在丹大溪。

消防局第3大隊立即啟動山域救援機制，研判事發地點在花蓮縣及南投縣山區交界處，路程需5天，由於山區風狂雨驟，考量受困人員安危及直升機無法派飛，先調派5人地面部隊挺進馳援，並嘗試撥打鄢姓領隊的衛星電話，但沒有接通。

當晚，鄢姓領隊的弟弟（緊急聯絡人）表示，晚上6點左右，有一通漏接來電是領隊撥打的衛星電話，但是否要報平安，不得而知；為爭取救援時效及物資運補，前進指揮所於13日下午4點，在風聲雨勢中，再派第2梯次2名山搜義消，攜帶充裕物資前往支援。

14日上午11點，前進指揮所與鄢姓領隊取得聯繫，鄢姓領隊透過衛星電話表示，山區雨勢大，從11日凌晨到今天都沒停，且丹大溪水流湍急過不去，因此受困，隊員中1人有失溫現象，其也人狀況尚可，糧食飲水可撐2天。

前進指揮所隨即向空勤總隊申請直升機，15日上午7時57分，直升機自台中清泉崗起飛，8時25分降落丹大溪營地搭載7名登山客，到竹山鎮消防署訓練中心，順利完成救援任務。

最近，山域事故不斷發生，造成消防人員疲於奔命，消防局呼籲山友，登山前要注意登山地點天候狀況，手機先下載「119報案APP」，攀登幾乎沒有通訊信號的百岳時，務必租借衛星電話，以利發生事故報案時，讓119值勤人員可以獲知待救者的座標位置。