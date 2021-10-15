食藥署近期接獲民眾檢舉指出，「勤發醫用液態氧氣」在未經檢驗之下就出貨，問題產品計有60瓶，波及南部醫療院所，流向仍在調查中。產品未經檢驗，恐導致氧氣濃度有問題，或有充錯風險，目前衛生單位已要求業者暫停生產，依《藥事法》可處以3至200萬元罰鍰。至於是否涉及刑責，則由屏東衛生局判定。

食藥署品質監督管理組科長傅淑卿表示，食藥署上月接獲民眾檢舉「勤發醫用液態氧氣」未檢驗就出貨，本月稽查人員到場後，發現該產品沒有檢驗紀錄，理論上必須確保符合規格才能放行。

「勤發醫用液態氧氣」問題產品有30批，批號為L21100410~L21100429及L21100501~L21100510，合計有60瓶，多用於重症病患，包括呼吸困難的新冠肺炎感染者。傅淑卿表示，該產品是醫師處方用，在液態的狀態下送到醫療機構，用系統蒸發再從管路送到病房給病患使用。目前已知波及南部的醫療院所，至於流向那幾個縣市、哪幾家醫院，仍在調查中，預計下周才知道。

傅淑卿表示，目前液態氧氣還有另外30張許可證，因此醫療院所不會無氧氣可用。針對此產品，衛生單位已要求業者在11月3日前完成回收。由於業者的行為涉及違反《藥事法》第17條，依法可開罰3-200萬元。至於是否涉及刑責，則將由屏東衛生局判定。