毅嘉執行長曾恭勝在法說會中表示，在缺料影響下，第四季營運機會與第三季持平，面對未來，營收占比最高的車載應用將朝向模組化發展，貢獻更多營收，新增的手機OLED模組用散熱軟硬結合板，明年可望帶來明顯成長，預估明年營收有機會年增雙位數百分比。

毅嘉執行長曾恭勝表示，第四季訂單能見度依然很好，只是半導體缺貨沒有看見曙光，今年以來供應缺口持續大於兩位數百分比，預期第四季營運與第三季持平，隨著客戶認證更多供應商、現有供應商調整能後，明年缺料才有機會舒緩。

車載應用早已經是毅嘉營收最大來源，曾恭勝表示，以去年來說，營收占比已有44％，在加入車用螢幕硬板打件下，今年前三季車載營收占比已達53％，毅嘉除了現有的軟板、軟板打件、硬板打件之外，將朝向半模組發展，包括中控台打件、觸控面板模組前段打件等，車載螢幕半模組營收將會逐年上升，加上既有的車用螢幕軟板需求持續成長，明年車載應用營收占比可望比今年再提高。

另外一個明年會見到營收占比明顯上升的產品線就是手機應用，曾恭勝表示，毅嘉軟硬結合板與打件業務已經打入手機用OLED螢幕散熱模組，預期明年的營收占比將由今年的4％、上升至5～10％，而在車載與手機都有機會明顯成長下，曾恭勝預期明年營收有機會比今年出現雙位數百分比成長。