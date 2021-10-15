部分碳排大國尚未表示，是否出席聯合國氣候峰會，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）今天被人無意中聽到，她對各國領袖空談氣候變遷但幾乎毫無作為感到惱火。

英國「每日快報」（Daily Express）報導，俄羅斯和中國當局處理污染問題不力，而尚未證實是否出席「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）的各國領導人中，就包括中國國家主席習近平和俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）。

「泰晤士報」（The Times）也報導，習近平將不與會。

女王今天出席威爾斯議會（Welsh Senedd）開議儀式時，告訴媳婦康瓦爾公爵夫人（The Duchess of Cornwall）卡蜜拉（Camilla）：「奇怪吧，我不斷聽說這項會議，但到現在還不知道誰會出席。」

95歲的女王在無意間透過麥克風播出的談話中說：「我們只知道誰不會來…當他們（世界領袖）光說不練時，實在令人惱火。」

女王預定將出席這場由英國主辦、在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的氣候會議。