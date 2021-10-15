警方據報循線將露鳥男逮捕送辦。（花蓮警分局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮一女子日前在花蓮市太平洋公園散步，遇到從草叢堆冒出的一男子搭訕，突然當面脫褲露鳥，女子機警、勇敢，用手機錄下男子撫摸生殖器，事後女子將此事po上網，希望提醒女性朋友。警方主動偵辦，查閱影片中男子特徵，比對出為轄區內一名居無定所的男子，隨即在太平洋公園附近找到該名涉案男子，全案依刑法妨害風化罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

影片上傳臉書「花蓮同鄉會」，光天化日之下，公園附近，竟然有攔路脫褲露鳥之人，變態行徑嚇壞女市民。花蓮警分局中正派出所所長王亞民主動連繫遭驚嚇的女子，了解案情，並提供現場拍攝的影片，警方依據影片中男子的特徵，分析比對出涉嫌人為轄區內一名居無定所的男子，立即動員線上員警全力追查。

警方說，該男子為外縣市居民，近來經常在花蓮市區、太平洋公園附近遊蕩，居無定所也無工作，警方已將相關資料彙整，依程序通報給花蓮縣政府社會處救助科關懷列管，未來也將由員警持續對太平洋公園周邊加強巡邏守望勤務作為，確保運動、散步民眾安全。

花蓮警分局也提醒，民眾出門在外，如遇到危險或可疑人事物，都可撥打110報案專案電話，員警會在最短的時間內到場提供必要的協助。