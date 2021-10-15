國民黨籍前新北市議員王建章遭控擔任議員10年來，與其妻子多次利用人頭詐領助理費，初估詐領超過百萬元。新北地檢署14日指揮搜索，約談王建章等14人到案說明，認為王建章和其妻子涉犯貪汙治罪條例罪嫌重大聲押禁見，新北地院今5時許裁定2人羈押禁見。

王建章出身烏來，曾經擔任多所國小教師，並在2006年從政參選台北縣第16屆議員、新北市第1及第2屆議員。新北地檢署黑金組檢察官周懿君昨指揮法務部調查局北部地區機動工作站兵分2路，搜索王建章戶籍地和住所，並帶回王建章等3名被告、11名證人。

檢方指出，王建章2006年至2018年擔任議員時，由其妻子擔任議員辦公室主任，2人明知議員公費助理補助費是由議會編列預算支付，並非薪資之一，但卻在2009年至2018年期間，利用多名親友作為人頭帳戶，向議員申報公費，每月詐領2至3萬元的補助費，長年來詐得數百萬元公費，涉嫌違反貪污治罪條例中的「利用職務機會詐取財物罪」、刑法使公務員登載不實罪。

新北地院表示，王建章和其妻子的陳述與證人證詞有不符之處，且仍有事證需要調查釐清，由於2人與重要證人都有相當關聯，因此有理由認2人有勾串共犯、證人之虞，裁定2人羈押禁見。

事實上，新北市近1年來屢屢傳出涉及助理費案，高敏慧、王淑慧、黃永昌、曾煥嘉等藍綠資深議員都曾遭到羈押起訴，市議員周雅玲近期也捲入涉詐助理費一案，仍在司法調查當中。