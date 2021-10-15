Idaho senator wishes Navy a happy birthday with photo of Chinese-made warship https://t.co/vtovntl8du — Dave Brown (@dave_brown24) October 14 2021

美軍《星條旗報》（Stars and Stripes）14日報導，美國海軍13日歡慶246歲生日，並獲得大量來自官方機構和民眾的祝福，但其中卻出現不少「放錯圖」的尷尬事件，如一名大咖共和黨參議員，就誤用大陸製的巡邏艦圖片祝美軍「生日快樂」。

根據報導，身為美國聯邦參議院外交委員會共和黨高階委員（ranking member，委員會中在野黨位階最高者）的里契（Jim Risch），13日在推特表示，246年來美國海軍持續抵擋外來威脅，使美國本土能夠維持安全，祝該軍種生日快樂。

但與這段感性話語搭配的圖片，卻不是美國海軍所屬的船艦，而是泰國皇家海軍的北大年級（Pattani-class）巡邏艦；更尷尬的是，這型巡邏艦還是泰國於2000年代向中國大陸購買，建造者為上海滬東中華造船，也就是近期與美國海軍針鋒相對的大陸船。

里契的發言人柯札（Marty Cozza）表示，這純粹是工作人員在搜尋圖片時出現疏忽，在發現出錯後便將該推文刪除。不過此事已在社交媒體上引發討論，讓網友們感到疑惑：「對國會工作人員或顧問來說，在Google上搜尋美國船艦的照片有這麼難嗎？」

且同類尷尬事件還不只一樁，如軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）也在14日報導，隸屬於美國海軍部的海軍犯罪調查局（NCIS）官方推特，也在祝美國海軍生日快樂時，誤用俄羅斯海軍的基洛夫級（Kirov-class）核動力巡洋艦「彼得大帝號」（Pyotr Velikiy），遭網友笑稱是「犯罪行為」。