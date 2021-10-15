「第八屆東海國際藝術節藝術-Halloween！變裝follow me！」活動，預計10月24日下午2點到晚上8點，於東海藝術街商圈熱鬧登場！主辦單位表示，當天現場將有不同形式主題表演、街頭藝人、主題市集等活動，邀請民族一起來藝術街感受萬聖節活潑、多元、親子的歡樂氣氛。

台中市政府經發局今(15)日在東海藝術街商圈舉辦「第八屆東海國際藝術節藝術-Halloween！變裝follow me！」宣傳活動時表示，今年除了經典的變裝走秀遊行，藝術街第一家店「潘媽媽的店」高齡86歲的潘奶奶，將攜手三代親自參與遊行走秀，還有親子闖關討糖、萬聖節創意市集外，邀請專業藝人，美國達人秀第一名表演者NINI MUSIC、氣球小丑、高蹺雜技、摩登歌舞、東海大學管樂社等精彩表演。

不僅如此，東海商圈店家也各自發揮創意精心佈置，增添萬聖節氣氛，更親自裝扮結合音樂、舞蹈，以最吸睛的方式歡慶萬聖節，更有神秘嘉賓巧克力阿姨募得十斤台中知名巧克力，將在活動當天分享給來討糖的小朋友。

此外，討糖活動-搗蛋闖關大進擊，為鼓勵參加東海國際藝術節的遊客進店，設計以家庭為闖關單位，邀請商圈會員店家擔任闖關關主，以收集8枚數量圖章的闖關遊戲方式，到各合作店家走訪完成任務並討糖，還有萬聖節活動紀念品可領取！

為了刺激民眾到東海藝術街遊玩消費，特別推出「東海藝術街觀光護照」，現在買市值500元的東海藝術街文創商品福袋一只，更加碼直接送600元商圈數位購物券，現買可現抵現金使用。觀光護照自（15）日起開始販售，主辦單位鼓勵民眾使用五倍券購買，還可登錄台中購物節APP抽好禮，限量300本。